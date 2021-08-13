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Бывшего мужа Ксении Бородиной разыскивает Интерпол

01:07, 15 августа 2021
Бывшего мужа Ксении Бородиной разыскивает Интерпол Ксения Бородина Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Интерпол разыскивает бывшего мужа Ксении Бородиной, коммерсанта Юрия Будагова. Суд решил арестовать его заочно по обвинению в мошенничестве, сообщает «МК».

У Бородиной растёт дочь Маруся, рождённая ведущей в браке в Будаговым. Как выяснилось, у предпринимателя есть проблемы с законом. Будагов в своё время занимался организацией федерации спортивного покера, теперь его заподозрили в мошенничестве в возможном переводом крупных сумм по поддельной доверенности.

Проблемы у Будагова начались два года назад. По некоторым данным, он выехал за границу. Однако, 12 августа Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего мужа Бородиной по обвинению в мошенничестве. На сегодня его разыскивает Интерпол.

Ранее певец Александр Фадеев, более известный под творческим псевдонимом Данко, раскрыл истинную причину развода телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. По словам артиста, по-настоящему Бородина была влюблена только в покойного участника группы «Динамит», Леонида Нерушенко (1997–2005).

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