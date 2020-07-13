Бывшая жена Гуфа рассказала о кастинге в шоу Соловьёва

https://static.news.ru/photo/478b7f6e-c524-11ea-aea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина раскрыла детали кастинга на роль соведущей Владимира Соловьёва. По её словам, принять участие в пробах её пригласило руководство телеканала «Россия 1».

Проект, в котором я должна быть с Соловьёвым, просто сняли. Его не будет вообще. Он там ни с кем не будет, — рассказала она в интервью журналистке Ксении Собчак.

Анохина призналась, что ничего не знала о Соловьёве как о человеке. Она знала его только как ведущего, изредка наблюдая за ним по телевизору. Что касается совместной работы, Айза оценила её положительно. По её словам, это был хороший опыт.

Я знала, что он ведущий. Видела его по телику, без звука. Мне с ним было дико комфортно. Я ему прям явно нравилась, — заявила она.

Анохина также рассказала, что программа должна была иметь социальную тематику. Передачу решили закрыть из-за пандемии коронавируса, из-за чего ведущая сильно расстроилась.

Ранее соведущая Владимира Соловьёва по программе «Полный контакт» Анна Шафран объяснила, почему больше не хочет работать с журналистом. По её словам, разногласия у них возникли из-за закона, связанного с единым регистром населения. Решение о её увольнении принял сам Соловьёв, принципиально не согласный с её позицией, писал NEWS.ru.