Бывшая жена Гуфа рассказала о кастинге в шоу Соловьёва

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина раскрыла детали кастинга на роль соведущей Владимира Соловьёва. По её словам, принять участие в пробах её пригласило руководство телеканала «Россия 1».
Проект, в котором я должна быть с Соловьёвым, просто сняли. Его не будет вообще. Он там ни с кем не будет, — рассказала она в интервью журналистке Ксении Собчак.
Анохина призналась, что ничего не знала о Соловьёве как о человеке. Она знала его только как ведущего, изредка наблюдая за ним по телевизору. Что касается совместной работы, Айза оценила её положительно. По её словам, это был хороший опыт.
Я знала, что он ведущий. Видела его по телику, без звука. Мне с ним было дико комфортно. Я ему прям явно нравилась, — заявила она.
Анохина также рассказала, что программа должна была иметь социальную тематику. Передачу решили закрыть из-за пандемии коронавируса, из-за чего ведущая сильно расстроилась.
Ранее соведущая Владимира Соловьёва по программе «Полный контакт» Анна Шафран объяснила, почему больше не хочет работать с журналистом. По её словам, разногласия у них возникли из-за закона, связанного с единым регистром населения. Решение о её увольнении принял сам Соловьёв, принципиально не согласный с её позицией, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен