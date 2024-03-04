Бывшую девушку Канье Уэста заметили на улице в «диком» образе Модель Джулия Фокс вышла в колготках и ковбойской шляпе на улицу Парижа

Фото: Jean-Baptiste Soulliat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джулия Фокс

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста модель Джулия Фокс предстала перед публикой в Париже в новом откровенном образе. Девушка облачилась в колготки, плащ и ковбойскую шляпу, обильно украсив лицо серебристыми блестками и захватив чехол для гитары. Фото модели опубликовал Daily Mail.

Издание назвало образ девушки откровенно диким. На ногах Джулии красовались белые массивные сапоги, а на руках — серебристые перчатки. В таком виде девушка прогуливалась по Парижу, куда прибыла для участия в Неделе моды.

Накануне она поучаствовала в последнем показе Mugler осень-Зима 2024/2025. Фокс вышла на подиум в прозрачном боди с блестками и с густо покрытым блестками лицом.

Тем временем жена Канье Уэста Бьянка Цензори не прекращает шокировать публику, превратившись на этот раз в «сексуального библиотекаря» на Неделе моды в Париже. Пара была замечена выходящей из отеля Ritz в субботу, 2 марта. Бьянка была одета в фиолетовый джемпер с длинными рукавами, толстые черные колготки и элегантные черные туфли на каблуке.

Ранее Цензори вызвала скандал, когда вышла на улицу Парижа в полупрозрачных колготках без нижнего белья. На девушке даже не было рубашки или бюстгальтера под укороченной шубой. По данным СМИ, Цензори может оказаться в тюрьме из-за своих откровенных нарядов. Согласно местному законодательству, умышленное сексуальное поведение на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере €15 тысяч.