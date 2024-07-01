Бьянку Цензори обвинили в рассылке контента для взрослых несовершеннолетним The Sun: Бьянка Цензори рассылала взрослый контент сотрудникам компании ее мужа

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Бьянка Цензори

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори обвинили в рассылке видеороликов с рейтингом X сотрудникам компании ее мужа Yeezy, пишет The Sun. В иске, который подан в Калифорнии, утверждается, что Цензори отправила ссылку на «жесткий» сексуальный контент одному из сотрудников компании ее мужа, занимавшихся разработкой музыкального приложения. Разработчики также обвинили самого Уэста в невыплате зарплат и жестоком обращении.

Обвинения содержатся в федеральном иске, главными ответчиками по которому значатся Уэст и бывший глава его команды Майло Яннопулос. В судебных материалах утверждается, что Уэст и Яннопулос навязывали сотрудникам «принудительный труд и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Отмечается, что несовершеннолетних сотрудников компании Уэста, которые занимались разработкой потокового приложения YZYVSN, «принуждали» к просмотру порнографии для выполнения работы, а другим сотрудникам давали «ложные обещания», чтобы заставить их работать сверхурочно.

Также в иске утверждается, что Яннопулос пообещал выплатить группе $120 тысяч, если они завершат работу над приложением без жалоб. При этом Уэст приказал всем сотрудникам подписать соглашение о неразглашении и волонтерские соглашения.

Представители ответчиков утверждают, что в компании также имело место «шокирующее расистское обращение», работники-афроамериканцы получали менее выгодные рабочие задания, а также были сформированы отдельные рабочие группы «только для белых». После того как 1 мая одно из приложений было завершено и отправлено Уэсту, он не заплатил разработчикам, что и спровоцировало массовый судебный процесс: истцы потребовали компенсации невыплаченной заработной платы, оплаты сверхурочных, а также компенсации за эмоциональный стресс.

Ранее стало известно, что немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в размере €14 млн по итогам 2023 года. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с рэпером Канье Уэстом и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.