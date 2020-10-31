Бузова задумалась о дуэте с травести-артистом

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Певец Андрей Губин, с которым не могут связаться коллеги и знакомые, уехал отдыхать и не хочет ни с кем переписываться, сообщил бизнесмен Владимир Бурмяков.

По словам друга артиста, Губин находится в Египте, куда улетел почти сразу после открытия границ. Возвращаться в Россию он пока не планирует, передаёт StarHit. Звонит мне сам, когда ему хочется...