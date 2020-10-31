Бузова задумалась о дуэте с травести-артистом

Ольга Бузова готова записать дуэт с травести-дивой Зазой Наполи. Об этом певица заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru.
Если у меня будет подходящая песня, то почему бы и нет. Я никогда не ставлю задачу спеть дуэтом с тем или иным артистом. У меня сначала появляется песня, и если я вижу в ней дуэт и какого-то артиста, то тогда уже предлагаю записать коллаб, — сказала Бузова.
Однако певица отметила, что пока подходящей песни для дуэта нет.
Кроме того, Бузова задумалась о заказе костюма у Владима Казанцева (создателя образа Зазы Наполи).
Заза прекрасно работает в этом образе, выступает. А какие у неё роскошные костюмы, ну это отдельная история для восхищения. Я знаю, что Владим Казанцев отшивает образы для многих наших артистов, вот я думаю: может, тоже что-то заказать у него? — подчеркнула Бузова.
Ранее Заза в интервью NEWS.ru назвала Бузову примером работоспособности. В связи с этим певица и ответила на вопрос о дуэте с травести-артистом.
Эксклюзивное интервью Ольги Бузовой порталу NEWS.ru читайте на сайте в 14:00.