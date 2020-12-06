Бузова «приблизила» Новый год, устроив фотосессию в платье в блёстках

Ольга Бузова, которая с нетерпением ждёт новогодний праздник, решила «приблизить» его необычным образом. Поющая ведущая организовала фотосессию в зефирно-розовом платье в блёстках с глубоким декольте.
Снималась ведущая «Дома-2» на фоне новогодних интерьеров, на котором её платье с пышной юбкой мини выглядело просто кукольным.
Скоро будет много красоты, — загадочно пообещала Ольга.
Завершили образ телеведущей лёгкие локоны и сверкающие туфли-лодочки. Результатом поющая ведущая осталась очень довольна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова опубликовала видео со съёмок одного из праздничных новогодних шоу. Поющая ведущая в этом году стала самой востребованной артисткой в самых разных проектах.