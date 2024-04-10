«Будет работать за похлебку»: режиссер о жизни Хаматовой в Прибалтике Режиссер Забугорский: Хаматова в Прибалтике будет работать за похлебку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую актрису Чулпан Хаматову в Прибалтике ждет незавидная участь: чтобы выжить, ей придется идти работать за копейки, рассказал NEWS.ru телевизионный и кинорежиссер Олег Забугорский. По его словам, это предстоит всем уехавшим за границу после начала СВО звездам, которые на чужбине оказались никому не нужны.

Выживут те из бывших звезд, кто «снимет корону с головы» и пойдет работать на низкооплачиваемые специальности. Но вряд ли Лебединский или Панин на это способны: будут клянчить деньги у подписчиков и бывших поклонников. Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать «российским прошлым», — резюмировал собеседник издания.

До этого Забугорский заявил NEWS.ru, что уехавших за границу после начала СВО Хаматову и певца Алексея Лебединского объединяют хитрость, глупость и недалекость. Они могут быть хорошими артистами, однако личность таких людей оставляет желать лучшего — им попросту лучше «не открывать рот» за пределами съемочной площадки, считает режиссер.

При этом российский актер Алексей Панин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), как полагает Забугорский, уже стал за границей очередной обедневшей звездой и «доедает последний хрен без соли». А вот некоторые его коллеги устроились неплохо. Например, у певицы Аллы Пугачевой есть сбережения. Музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нищета тоже не грозит: успели накопить «жирок», пока жили в России, добавил режиссер.