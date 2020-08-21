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Шоу-бизнес

«Будет пополнение»: Шепелев удивил поклонников «беременным» фото

16:51, 22 августа 2020
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж Жанны Фриске, заинтриговал поклонников необычным фото в социальной сети Instagram.

Мужчина сфотографировался в образе беременного мужчины. Он обнял руками свой округлившийся живот. Обычно так фотографируются будущие мамы.

Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение!  — написал телеведущий.

Подписчики оценили шутку Шепелева, а также порадовались за него. Вдруг у него и правда появится ещё один ребёнок.

Беременность — это хорошо! А если и правда такое случится, мы порадуемся, — написал один из фанатов.

Шепелев с сентября станет ведущим программы «Ты как я», которая будет рассказывать про отечественных звёзд, воспитывающих детей.

NEWS.ru писал, что маленький сын Жанны Фриске Платон поразил съёмочную группу новой программы Шепелева схожестью с матерью.

Ранее стало известно, что отец покойной певицы Владимир намерен взыскать с телеведущего семь миллионов рублей за дом в Подмосковье. Мужчина считает, что Шепелев присвоил себе здание, расположенное в деревне Крюково Истринского района Московской области.

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