«Брызжет ядом»: продюсер осудил высмеявшего смерть Заворотнюк Потапа Продюсер Рудченко осудил высмеявшего смерть Заворотнюк украинского рэпера Потапа

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru осудил высмеявшего смерть актрисы Анастасии Заворотнюк украинского певца Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко). По его мнению, рэпер просто «брызжет ядом», так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент приостановлены. Он предположил, что Потап хотел хайпануть на смерти актрисы, но не ожидал негативной реакции, в том числе и со стороны соотечественников.

Не по-человечески хайпанул и огреб за это даже от украинцев. Но здесь может быть и другой момент: украинские артисты практически сидят без работы. Плюс напряженная ситуация внутри страны, всех подряд гребут на фронт. Эта напряженная психическая ситуация сказывается соответствующим образом. Тот же самый Потап просто брызжет ядом, так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент остановились, — высказался продюсер.

Ранее Потап, выступавший в группе «Потап и Настя», обрадовался смерти Заворотнюк и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе, и отметил, что больше выступить на сцене у нее не получится. Певец удалил пост, но подписчики успели сделать выводы и обвинили его в бесчеловечности.