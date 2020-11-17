Брухунова рассказала о «спартанских» методах воспитания сына Петросяна

https://static.news.ru/photo/1d792722-28e2-11eb-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам о нестандартных методах воспитания восьмимесячного сына Вагана.

По словам знаменитости, она старается прививать самостоятельность малышу с самых первых дней.

Сын никогда не спал со мной. Да, мне сложнее: встать, дойти. Но я рада, что не сдалась, и с первого дня жизни Ваган спит в своей комнате и в своей кровати. Засыпание длится ровно три — пять минут, — написала Брухунова в сторис Instagram.

Она также добавила, что не допускает «никаких укачиваний» и выступает против «бесконечного таскания на руках».

Примечательно, что подписчики Брухуновой отнеслись к подобным методам воспитания с явным недоверием. Многих из них озадачило, почему родители надолго оставляют малыша без присмотра.

Своего наследника Вагана Евгений Петросян представил в честь своего 75-летия. По словам пары, они «ловко скрывали» факт беременности Брухуновой, а после в течение полугода — появление на свет ребёнка. При этом бывшая жена Петросяна Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.

Ранее NEWS.ru писал, что Брухунова заявила, что лучше никак не реагировать на негатив. Мнением она поделилась на своей странице в социальной сети.