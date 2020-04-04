Брухунова рассказала, как её родители относятся к Петросяну

https://static.news.ru/photo/e72b8384-768c-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку. По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор.

Если родитель любит своего ребёнка, он его принимает любым. Какая разница, какую ребёнок выбрал страну проживания, профессию, друзей и мужа. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить, — заявила Татьяна, ответив на вопрос поклонников.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Его невестой стала девушка, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Брухунова не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.