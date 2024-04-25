Бросивший маленького сына в сугроб блогер вновь провоцирует аудиторию Блогер Косенко свесил сына за борт корабля

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Сергей Косенко

Блогер Сергей Косенко опубликовал в Instagram (деятельность запрещена в России) фото, на котором, стоя у борта на палубе корабля, держит на вытянутых руках над водой сына. Судя по геометке, снимок сделан в Дубае. Этот жест отсылает к предыдущему скандалу, связанном с блогером. Зимой его раскритиковали за видео, в котором он подкидывает мальчика над сугробом.

Пап, может не надо? Один день из жизни босса, — подписал снимок Косенко.

В комментариях блогеру посоветовали приготовить «извинительную водолазку». В прошлом году председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка блогера Сергея Косенко. Отмечается, что также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.

За бросок ребенка в сугроб Косенко раскритиковала и фармацевтический блогер Катерина Диденко. Диденко выложила видео, в котором перечислила возможные последствия такого поступка. Также она предположила, что вместо ребенка в кадре могла быть очень аутентичная кукла. Пользователи Сети нашли примечательным, что сама Диденко стала известной, после того как ее муж скончался в бассейне с сухим льдом. 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы Диденко отмечала 29-й день рождения. В бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.