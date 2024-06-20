Брэд Питт может снова жениться этим летом Брэд Питт готов сделать предложение своей девушке после двух лет отношений

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Брэд Питт

Американский актер Брэд Питт собирается сделать предложение своей девушке Инес де Рамон после двух лет отношений, пишет издание Life&Style со ссылкой на источники в близком окружении звезды. По данным издания, 60-летний артист снова готов создать семью уже этим летом. При этом таблоид сообщает, что предварительно Питт попросил возлюбленную подписать соглашение о неразглашении деталей личной жизни.

Ходят слухи, что Брэд планирует сделать предложение этим летом, это может произойти в любое время. Он так счастлив с 34-летней Инес после драмы, через которую прошел с Энджи. Теперь Брэду нравится спокойствие, которое у него сложилось с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, у него было время повзрослеть после развода. Как только Инес переехала к нему в прошлом году, он понял, что у них с ней может быть будущее, — пишет издание.

Также, по данным инсайдеров, Брэд и Инес часто обсуждают рождение ребенка и считают реальным появление наследника. Брэд очень взволнован этими разговорами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Питт расстроился из-за того, что дочь Шайло отказалась от его фамилии. Артист был рад рождению девочки, поскольку «всегда хотел дочь», теперь он огорчен, потому что потерял связь с детьми.Сейчас Питт «по-прежнему счастлив» со своей возлюбленной Инес де Рамон. Однако плохие отношения с детьми «причиняют ему боль».