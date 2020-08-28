Брат Ивлеевой показал редкие фото телеведущей

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Редкие архивные фото блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой опубликованы в Instagram её брата Анатолия.

Ивлеева выросла в деревне Разметелево Ленинградской области. После окончания школы она поступила в один из вузов Санкт-Петербурга и стала подрабатывать мастером маникюра, а также хостес в ресторанах и развлекательных центрах. Как рассказывала блогер, она всегда любила ухаживать за собой и старалась следовать модным тенденциям, даже когда у неё не было много денег.

При этом на фото 2014-2016 годов видно, что когда-то она предпочитала спортивный стиль. С появлением блога её стиль начал меняться, однако в своих роликах она часто представала в образах «соседской девчонки» или «девушки с района».

Брат телеведущей отслужил в армии и теперь занимается своим делом. В Разметелево их знают все местные. По воспоминаниям учителей, оба были очень скромными. Первая учительница Ивлеевой даже удивилась, когда впервые увидела её на телевидении, так как она не отличалась артистическими данными, однако в старших выступала в школьном ансамбле.

Как писал NEWS.ru, ранее Ивлеева в очередной раз впала в народную немилость. Многочисленные подписчики её YouTube-канала обрушились на девушку с критикой из-за того, что та не обеспечивает достойную жизнь своей матери. Поток негатива начался после того, как Ивлеева опубликовала видео под названием «Бандитский Петербург», где продемонстрировала квартиру в деревне Разметелево Ленинградской области, в которой живут её мама с братом.