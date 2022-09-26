«Боятся мобилизации»: знаменитые артисты захотели покинуть Россию Промоутер Феофанов рассказал о желании ряда звезд покинуть Россию на фоне частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Известный промоутер Андрей Феофанов рассказал в беседе с NEWS.ru, что несколько его знакомых «из числа очень известных артистов» собираются уехать из России на фоне объявленной в стране частичной мобилизации. По его словам, звезды призывного возраста «боятся, что их заберут».

Феофанов отметил, что в артистическом цехе «назревает серьезная проблема». Как объяснил промоутер, артисты-мужчины призывного возраста «боятся быть мобилизованными».

Несколько моих знакомых — очень известных артистов — собираются уезжать. Боятся, что их заберут. Я не буду называть фамилии. Я им объясняю: «Не заберут, вы медийные, известные». Но они говорят, что всё равно уедут, — рассказал Феофанов.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, за отъезд из России в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Она сделала это после того, как артист выложил фотографию в соцсети, где он позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента. Собчак назвала Тимати «героем только Пугачеву стебать».

Некоторые пользователи также не оценили поступок рэпера, обвинив его в псевдопатриотизме и спросив, почему он не идет служить.