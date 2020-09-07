Боярский опубликовал редкое архивное фото с Ксенией Собчак в детстве

Михаил Боярский опубликовал в своём микроблоге редкое архивное фото с домашних посиделок. В числе гостей артиста — маленькая Ксения Собчак и её мать Людмила Нарусова.
На фото будущий депутат Госдумы и сын Боярского Сергей наставил будущему экс-кандидату в президенты России рожки.
Поклонники были крайне удивлены, узнав, что семья знаменитого актёра дружила с семьёй политика Анатолия Собчака.
Они жили в одной парадной, — пояснил необычное знакомство один из поклонников Боярского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса и дочь главного мушкетёра страны Елизавета Боярская рассказала, в каком статусе сейчас находятся её долговые обязательства перед владельцами соседней квартиры, которую затопил её арендатор. Инцидент произошёл ещё в 2016 году, а актриса утверждает, что «всё уже давно уплачено».
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