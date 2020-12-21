Бородина жёстко высказалась в адрес людей, критикующих «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/c62c52a2-42f7-11eb-a4e7-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис. Так, телеведущая жёстко раскритиковала людей, которые ругают проект «Дом-2».

По словам Бородиной, ей сложно понять, почему некоторые бывшие участники шоу, получившие популярность, позволяют себе публично глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии. Телеведущая считает, что такие «критики» должны благодарить создателей реалити.

Какие же порой люди бывают жалкие! Вы кем были? Что бы вы из себя представляли, если б ваши эскортные рожи не показывали по телевизору? — отметила Бородина.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» не закроется окончательно, проект просто поменяет формат и канал, где будет выходить. Об этом сообщил сотрудник скандального шоу.