Бородина объяснила, почему «Дом-2» должен продолжить существование

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Ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина во время очередного выпуска программы «Бородина против Бузовой» высказалась по поводу возможного закрытия шоу.

В эфире традиционно происходили разбирательства в отношениях участников проекта. На этот скандал произошёл между Ильёй Яббаровым и его бывшей возлюбленной Алёной Рапунцель. Девушка родила Илье сына, но даже после появления ребёнка экс-пара никак не может обходиться без скандалов.

В процессе обсуждения была высказана мысль, что из-за регулярных конфликтов участников «Дома-2» проект надо закрыть. Бородина с этим не согласна. Она уверена, что шоу должно продолжаться.

ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам всё милое и розовое неинтересно, — цитирует телеведущую «Экспресс-газета».

Однако «жесткач» Бородина не поддерживает. Девушка заявила, что осуждает поведение Яббарова, который недостаточно внимания уделяет сыну и поднимает руку на мать своего ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, Бородина побывала на премии Topical Style Awards 2020, где отметилась смелыми высказываниями. В частности, телеведущую возмутило вручение премии «Женщина года» рэперу Моргенштерну.

На светскую тусовку рэпер заявился в шёлковом халате и широкополой шляпе, заявил, что «оделся в женщину», потому что любит «веселиться». На это Ксения Бородина возмутилась со сцены.