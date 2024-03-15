Бородин раскрыл, какого певца нужно лишить звания «Народный артист» Бородин потребовал лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певца Филиппа Киркоров нужно лишить звания Народного артиста России, заявил в беседе с NEWS.ru глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, исполнитель не уважает россиян, русскую культуру и может кого-угодно «послать».

Общественник напомнил, что страна ведет спецоперацию. В такое непростое для страны время артисты должны определиться с позицией, добавил он.

Люди не дураки... А у нас Киркоров называет себя богом, сам себя отменяет, не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником «Крокуса». Делает все, что хочет, может «послать» журналиста. Конечно, нужно его лишать звания Народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может, — считает Бородин.

Как народ дал ему это звание, так народ может его забрать, подчеркнул активист. Кроме того, по словам Бородина, у Киркорова обнаружили квартиру за миллиард рублей.

Они все подпольные миллионеры, миллиардеры, — посетовал он.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не выйдет на сцену известного кабаре в этом году. Он отметил, что активно работает над новыми проектами. Планы артиста поменялись после участия в нашумевшей «голой» вечеринке. При этом Киркоров отметил, что готов вернуться к этой идее позже.