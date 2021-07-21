Борис Корчевников попросил россиян о денежной помощи

20 июля телеведущий Борис Корчевников в честь своего дня рождения выложил пост, в котором обратился к подписчикам с просьбой о денежной помощи. Он предложил россиянам отправить средства на восстановление храма Спаса Нерукотворного в деревне Курыничи в Калужской области. Об этом Корчевников написал в своём Instagram.

Телеведущий опубликовал фотографии церкви и её настоятеля — отца Игнатия, который занимается восстановлением святыни с двумя помощниками.

У меня к вам просьба. Лучшим подарком мне на сегодняшний день рождения будет, если вы переведёте какие-то деньги на возрождение этой святыни, — написал телеведущий в своём посте.

Борис Корчевников, будучи очень религиозным человеком, не в первый раз помогает духовенству. Помимо этого, он нередко жертвует деньги на помощь нуждающимся.

Шесть лет назад врачи нашли у ведущего опухоль мозга, находящуюся рядом со слуховым нервом. Несмотря на то, что она оказалась доброкачественной и врачам удалось её вырезать, Корчевников стал испытывать серьёзные проблемы со слухом.

Ранее сообщалось, что телеведущий был награждён орденом Дружбы.