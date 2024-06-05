Борец с инфоцыганами Ковалев назвал реальную цену замка Пугачевой Бизнесмен Ковалев заявил о готовности купить замок Пугачевой за 10 млн рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок в деревне Грязи. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Бизнесмен Андрей Ковалев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что замок в деревне Грязь, принадлежащий певице Алле Пугачевой, был построен не для продажи. Он выразил уверенность, что, вероятно, недвижимость артистки можно сбыть только по цене участка. Сам предприниматель готов заплатить за дом не более 10 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru с полей форума.

Предприниматель также отметил, что найти покупателя для дома Пугачевой будет достаточно сложно. По его мнению, это связано с тем, что покупатель будет «такой же, как Галкин» (Максим Галкин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Это вещь построена не для продажи, поэтому, продать ее будет [можно], скорее всего, по цене участка. Скорее всего, за копейки кто-то купит. Может, какой-то сделать там музей, еще что-то. Я покупать бы не стал. Но, конечно, если скажут: Андрей Аркадьевич, за 10 млн рублей купите? Куплю, — отметил бизнесмен.

Осенью прошлого года Ковалев заявлял, что готов заплатить за знаменитый замок 150 млн рублей. По словам бизнесмена, ответа от звезд он не получил. Ковалев считает, что если Пугачева не согласится с его оценкой, то замок еще очень долго будет продаваться.

После этого предприниматель сказал, что он погорячился, предложив Алле Пугачевой такую внушительную сумму. По его мнению, красная цена этого «странного дома» — 70 млн рублей. Как объяснял Ковалев, стоимость он называет с учетом того, что он находится на участке в один гектар, земля по этому направлению Подмосковья довольно дорогая.