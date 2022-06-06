«Большой патриот»: Шукшина возмутилась предстоящим концертом Барских в РФ Шукшина возмутилась предстоящим концертом в Петербурге поливающего грязью Россию Барских

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Шукшина

Мария Шукшина высказала возмущение по поводу предстоящего 26 августа в Петербурге концерта украинского певца Макса Барских. По её мнению, которое актриса опубликовала в Telegram-канале, это предел всему.

Не слишком ли много «больших патриотов» для одного Питера? — съязвила Шукшина.

Макс Барских с начала спецоперации на Украине беспрерывно оскорбляет россиян, смешивая их с грязью. Певец даже запретил свои песни в России и не собирается отдавать деньги за сорванный концерт. Однако вскоре заработавший славу на российской сцене украинский патриот «оттаял» и вначале разрешил россиянам слушать свои песни, а потом и вовсе решился на концерт в охаянной им стране.

В свою очередь, российский продюсер Иосиф Пригожин назвал Барских негодяем, который демонстрирует некорректное отношение к своим слушателям. По его словам, у украинского музыканта звёздная болезнь.

Ранее украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, заявил о вступлении в ряды вооружённых сил Украины (ВСУ).