«Бог судья»: Стас Михайлов направил новое пожелание Пугачевой Стас Михайлов пожелал Алле Пугачевой здоровья и счастья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец и композитор Стас Михайлов на творческом вечере, посвященном предстоящему юбилею и проведению концерта «55», пожелал народной артистке СССР Алле Пугачевой здоровья и счастья. Исполнитель отметил, что не в его правилах «воевать» с женщинами, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые ее сделали. <...> Не знаю, почему она принимает [мои слова] на свой счет. Вот честно вам скажу, вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает. <...> Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья, как она сама себе нарисовала, — сказал певец.

Михайлов напомнил, что все артисты — публичные люди, на поступки и слова которых всегда направлено пристальное внимание. По его мнению, Пугачевой нельзя было оскорблять россиян. Исполнитель отметил, что не понимает такого поведения уехавших из России деятелей.

Вещи нужно называть своими именами: предали — значит предали. Неважно, даже если ты уехал, но останься человеком. Ну уехал ты из страны, не любишь ты эту страну, тоже такое принимается. Даже можно понять людей, которые воюют на той стороне, потому что они в информационном пространстве своем не понимают, что происходит. <...> Не надо в публичных пространствах [оскорблять], это не место сведения счетов, — добавил Михайлов.

Конфликт между Михайловым и Пугачевой начался с заявления певца о том, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях» обратно в страну. На это Примадонна также ответила, что встала бы на колени, однако «ноги не те».

Ранее профайлер Денис Давыдов предположил, что Пугачева, отвечая на критику Михайлова, испытала сильный стресс из-за своего возраста и голоса. По его словам, Примадонна была убеждена в своей правоте, поэтому «сказала то, что думала».

Он также подчеркнул, что Михайлов испытывает искреннее отвращение к «некорректному поведению» уехавших из России артистов. По его мнению, музыкант не хотел бы оказаться на месте покинувших страну исполнителей.