Блогер Гоблин рассказал, почему уволился из милиции

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал NEWS.ru, почему в своё время уволился из милиции — в 1998-м. Публицист подчеркнул, что ушёл из правоохранительных органов по комплексу причин.

Денег мало было, а нужны были деньги. А так, наверное, лучшая в жизни работа. Там очень интересно, конечно, на свежем воздухе, с людьми. Уже нет, [не скучаю], поначалу — да, [скучал], — подчеркнул Гоблин.

Он также объяснил разницу между книжным и киношным оперативником Московского уголовного розыска Володей Шараповым — одним из главных героев романа «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров и многосерийного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». По мнению Пучкова, литературный оригинал «гораздо глубже и интереснее», а кинокартина — «бледная тень» книги. В реальной жизни подобные типажи действительно могут встречаться в силовых органах, но только «когда приходят на службу».

Пятисерийный художественный фильм «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина вышел в 1979-м. Главные роли оперативников МУРа Володи Шарапова и Глеба Жеглова сыграли Владимир Конкин и Владимир Высоцкий соответственно.

Ранее советский и российский актёр Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru тепло поздравил с 70-летием коллегу по цеху Владимира Конкина. Артист подчеркнул, что «Вова не хороший, Вова — золотой человек» и очень образованный.