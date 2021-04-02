Безработный футболист Дмитрий Тарасов живёт на деньги жены

https://static.news.ru/photo/1acc2f62-93c0-11eb-b2a3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Тарасов с женой Фото: tarasov23/instagram.com

Бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что ему нравиться сидеть на шее у своей жены Анастасии Костенко. Спортсмен пока не заключил контракт ни с каким клубом, поскольку его не устраивает предложенный уровень зарплаты.

Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на её шее, — рассказал спортсмен в эфире «Нового радио».

27-летняя Анастасия Костенко никак не отреагировала на слова своего мужа. Сейчас девушка усиленно занимается в Высшей школе телевидения «Останкино», поскольку планирует в ближайшее время устроиться на работу. Кроме этого, она ведёт блог и занимается воспитанием детей.

Тарасов перестал быть футболистом «Рубина» в конце 2020 года, когда клуб не продлил с ним контракт. До этого девять лет он выступал за московский «Локомотив».

Как писал NEWS.ru, Костенко рассказала, как справилась с нападками телеведущей Ольги Бузовой. Анастасия старается не реагировать на выпады и критику в свой адрес, чтобы не показывать хейтерам, что они её цепляют. Когда Бузова нелестно высказывалась о модели, Костенко придерживалась такой же стратегии и никак не реагировала на происходящее.

Бузова и Тарасов сыграли свадьбу в 2012 году. Спустя четыре года их брак распался. Певица тяжело переносила расставание. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. У пары родились две дочери.