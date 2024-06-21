Бежавший из России комик пожаловался на потерю к нему интереса у россиян Стендап-комик Оганисян заявил о снижении популярности после уезда из России

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Уехавший из России стендап-комик Гарик Оганисян пожаловался в эфире подкаста «Бухарог Лайв» на YouTube, что стал менее популярным. Он отметил, что билеты на его концерты плохо раскупаются, а просмотры его выступлений не набирают прежних охватов.

Он допустил, что это могло произойти из-за его политической позиции. По словам Оганисяна, он намерен начать заново набирать аудиторию

Видимо, надо начинать все заново. Набирать новую аудиторию, более лояльную к тебе, — сказал юморист.

В прошлом году Оганисян на пару со своим коллегой Александром Долгополовым разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому. Журналист погиб на творческом вечере в Санкт-Петербурге в результате детонации взрывчатки, которой был начинен подарок.

Комики исполнили пародию во время концерта в Берлине. На сцене Долгополов преподнес Оганисяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Ранее сообщалось, что российского комика Данилу Поперечного признали иноагентом. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Также в списке иноагентов оказались публицист Станислав Кучер, политические активисты Игорь Артемьев, Алексей Комелев, пастор-пятидесятник Альберт Раткин.