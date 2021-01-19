«Беспредел!»: невесту Данко возмутило взыскание с певца долгов по алиментам

https://static.news.ru/photo/91f2ff98-5abe-11eb-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/siluyanova

Беззаконием и беспределом назвала невеста певца Данко (Александр Фадеев) Мария Силуянова списание крупных сумм со счетов певца, которое в банке объяснили взысканием задолженности по алиментам согласно исполнительному листу.

По словам Силуяновой, Данко согласился выплачивать Наталии Устюменко на содержание детей и реабилитацию страдающей детским церебральным параличом Агаты, младшей дочери певца, по 35 тысяч рублей в месяц, но неожиданно с его счёта списали сначала 92 тысячи рублей, а после ещё 188 тысяч.

Это сделано без предупреждения, без всего. Просто так... Он позвонил в банк, где ему сказали, что эти средства пошли на алименты. Якобы Наталия принесла какой-то исполнительный лист, и вот такое беззаконие творится. Видите ли, ей мало денег, и с Саши опять снимают и снимают. А, может, эти деньги были нужны нам в срочном порядке? Вдруг у нас что-то произошло? Беспредел! — заявила женщина в беседе с изданием «СтарХит».

Сам артист также прокомментировал ситуацию и заявил, что отнёсся бы к ситуации с пониманием, если бы его бывшая спутница жизни сообщила о том, что ей с дочерью не хватает денег, но взыскание со счетов его возмущает.

Наташа еще имеет наглость собирать у людей деньги на реабилитацию Агаты. За последнее время с меня сняли полмиллиона рублей просто ни за что, — добавил Данко.

Его новая избранница заявила, что у Наталии, которая «сдирает больше положенного» нет совести.

А вдруг мы в больнице лежим, и нам нужны деньги на лечение? Об этом никто не думает. Другие исполнительные листы нам не показывают. Мы не понимаем, на каком основании банк списывает дополнительные средства. Обращусь к подписчицам Наталии, которые на меня собак спускают, говорят, что я плохая... Мне вас, наоборот, жалко, ведь у Наташи все в шоколаде, — резюмировала Мария.

Как писал NEWS.ru, певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова рассказали о своей недавней покупке. Так, некоторое время назад пара приобрела дом в Крыму. Известно, что Данко и Силуяновой ранее приходилось снимать жильё, однако теперь влюблённая пара может похвастаться роскошными апартаментами близ Чёрного моря. По словам Силуяновой, 2020 год оказался довольно неудачным в финансовом плане.