Беременная Подольская в шёлковом халате показала выросший живот

https://static.news.ru/photo/a2002984-112a-11eb-841d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Супруга Владимира Преснякова певица Наталья Подольская опубликовала фото, на котором она позирует перед зеркалом в домашнем халате с заметно выросшим животом.

Ну ведь доброе, — подписала она фото в Instagram, подразумевая, по всей видимости, утро.

За два часа её пост набрал более 38 тысяч лайков. Подписчики восхитились беременной Подольской и попытались спрогнозировать пол будущего ребёнка. Большинство сошлись во мнении, что у неё родится девочка.

Как писал NEWS.ru, артистка Елена Преснякова рассказала, что первые месяцы второй беременности Натальи Подольской протекали сложно. По словам матери Владимира Преснякова, невестку мучили сильные проблемы со здоровьем, она даже встать не могла.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.