Беременная инста-дива Балмашева вышла замуж за пасынка

Кубанская блогер Марина Балмашева, поразившая всю страну романом с сыном своего супруга, вышла за него за муж. Пара ждёт ребёнка.
О регистрации их отношений стало известно из Instagram 35-летней Балмашевой. Её избраннику и бывшему пасынку 20 лет. Никаких пышных торжеств. В ЗАГСе присутствовали только она, жених и подруга семьи.
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Ты никогда не знаешь, как повернётся жизнь. В какой момент ты встретишь своего человека. Который заставит тебя улыбаться. Я знаю, что кто-то поддержит. А кто-то осудит. Но мы вместе и счастливы, чего и вам желаю, — пишет в блоге Марина.
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