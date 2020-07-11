Беременная инста-дива Балмашева вышла замуж за пасынка

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Кубанская блогер Марина Балмашева, поразившая всю страну романом с сыном своего супруга, вышла за него за муж. Пара ждёт ребёнка.

О регистрации их отношений стало известно из Instagram 35-летней Балмашевой. Её избраннику и бывшему пасынку 20 лет. Никаких пышных торжеств. В ЗАГСе присутствовали только она, жених и подруга семьи.