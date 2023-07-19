Названа причина госпитализации отца Леонида Агутина Baza: 88-летний отец Леонида Агутина госпитализирован из-за болей в икрах и утомляемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Агутин

Telegram-канал Baza сообщает, что отца музыканта Леонида Агутина доставили в кардиологическое отделение одной из столичных больниц. По данным канала, Николай Агутин до этого самостоятельно обратился к врачам из-за болей в икроножных мышцах, нездорового сна и утомляемости.

По информации Baza, отец музыканта госпитализирован не экстренно, а для наблюдения. Ему диагностирована стенокардия. Известно, что 2006 году мужчина перенес инфаркт.

Ранее сын актера Игоря Ясуловича заявил, что его 81-летний отец чувствует себя хорошо, к аппарату ИВЛ его не подключали. По его словам, госпитализация, о которой рассказали Telegram-каналы, является плановой. СМИ писали, что Ясуловичу были сделаны две операции для выведения из почек лишней жидкости. После этого ему прооперировали брюшную полость и вывели жидкость из дыхательных путей.

До этого сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. Нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.