Баскову подарили часы с бабочкой за $1,2 млн на дне рождения Крутого
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:35, 30 июля 2021
Николай БасковФото: nikolaibaskov/instagram.com
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Известный ювелир Джейкоб Арабо подарил музыканту Николаю Баскову дорогостоящие часы на дне рождения композитора Игоря Крутого. Об этом певец рассказал в сторис Instagram.
Поводом для столь шикарного подарка стало грядущее 45-летие Баскова. Часы из белого металла инкрустированы драгоценными камнями. Отдельно стоит отметить дизайнерское решение Арабо выложить из зелёных кристаллов того же оттенка, что и ремешок, бабочку вокруг циферблата и окружить его кольцом из бриллиантов. Басков был поражён красотой подарка, но Крутой решил удивить гостей ещё больше, озвучив стоимость часов — $1 млн. Но ювелир поправил композитора, уточнив, что на самом деле они стоят на $200 тысяч больше.
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