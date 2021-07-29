Баскову подарили часы с бабочкой за $1,2 млн на дне рождения Крутого

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Бывший избранник Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терёхин высказался о её скандальном разводе с Курбаном Омаровым. Он уверен, что Ксения — «мудрая женщина и должна справиться» со всеми трудностями этого процесса, передаёт StarHit.

Я готов в любой момент поддержать Ксению, у меня есть её номер телефона, у неё есть мой. Меня ничего не держит позвонить ей, но сейчас, думаю, не время, — сказал...