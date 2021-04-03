Бари Алибасов за спиной Федосеевой-Шукшиной сошёлся с бывшей женой

https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский продюсер Бари Алибасов переехал в Калининград и сошёлся втайне от своей официальной супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной с бывшей женой Еленой Уронич.

Об этом сообщил его сын Бари Алибасов — младший. Он признался изданию StarHit, что семья воссоединилась и родители сейчас живут в его калининградской квартире. Пока они в Москву не собираются.

Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья, — сказал сын продюсера.

По его словам, отец снова начал ухаживать за своей экс-супругой. Друг семьи адвокат Александр Бенхин рассказал изданию, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала своего мужа к женщинам, так как прекрасно знает о его «полигамии».

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина женаты с конца 2018 года. В прошлом году они хотели развестись, не поделив наследство. В декабре решением суда актрису и продюсера развели. Но уже в марте 2021 года Пресненский суд Москвы отменил это решение по запросу сторон, писал NEWS.ru.