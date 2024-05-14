«Чуть не умер»: Барецкий рассказал о приеме жиросжигателей от Лерчек Барецкий заявил о резком наборе веса после жиросжигающего курса от Лерчек

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что набрал вес после приема жиросжигающего курса, представленного блогером Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Он подчеркнул, что решил опробовать его, так как у него есть мания все испытывать на себе. По словам Барецкого, после курса он «чуть не умер». Шоумен подчеркнул, что вызывал бригаду скорой помощи, ему промывали желудок.

Как человек, имеющий вес 140 кг, я попробовал эту хрень из принципа. Я чуть не сдох потом. У меня есть такая мания, я все на себе пробую, в этот раз я действительно чуть не подох, чуть не умер. Мне вызывали скорую, промывали желудок, — отметил Барецкий.

Он признался, что не верит во все средства для похудения. Артист напомнил, что в 1990-е годы тоже были «волшебные таблетки» для сбрасывания веса. По его словам, тогда многие люди, которые их принимали, умерли от рака желудка.

Мой вес после приемов жиросжигающего комплекса от Лерчек не стал меньше. Наоборот, вес стал набираться при употреблении этой ерунды. Во-первых, потому что это химия. Во-вторых, жир можно убить только жиром. Помогут только спорт, питание и сода, — заключил шоумен.

Ранее Лерчек призналась, что не отдала бы за пару обуви больше 150 тысяч рублей. Она также рассказала, что носит российские бренды и даже массмаркет. Однако, по ее словам, обувь из таких магазинов быстро приходит в негодность.