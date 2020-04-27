Барановская просит отложить суд с Аршавиным до окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/6ea922aa-88ab-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель телеведущей Юлии Барановской обратился в Савёловский суд города Москвы с просьбой о переносе слушаний по делу звезды с футболистом Андреем Аршавиным в связи с пандемией.

В суд поступило ходатайство представителя Барановской, который просил перенести слушания в связи с пандемией, — рассказала пресс-секретарь Мария Михайлова.

Адвокат Барановской Игорь Ким считает, что бывший футболист хочет скрыть свои доходы, чтобы платить детям меньше, сообщает Starhit.

Бывшая гражданская жена Аршавина ранее рассказывала, что не жалеет денег на обучение и развлечения детей: 14-летнего Артёма, 11-летней Яны и 7-летнего Арсения. Кроме того, у футболиста от брака с Алисой Казьминой есть ещё трёхлетняя дочь Есеня. С её матерью он развёлся полтора года назад, с ребёнком не общается.

Как писал NEWS.ru, мать футболиста Татьяна Аршавина объяснила, что выселяет из квартиры бывшую невестку с внуками в ответ на действия самой Алисы Казьминой. Вдаваться в подробности она не стала, отметив только, что это «семейное дело» и поступает она «точно так же», как поступает невестка. Какие поступки совершает Казьмина, что они стоят выселения с детьми на улицу, бывшая свекровь уточнять не стала, назвав своё решение «адекватной мерой».