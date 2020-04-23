Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и всю его семью

https://static.news.ru/photo/e9980e50-855d-11ea-a7bd-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заболел коронавирусом, после чего заразил всю свою семью. Об этом рассказал телеведущий Александр Васильев.

У её водителя и всей его семьи — жены и сына — обнаружили коронавирус, — сообщил историк моды в интервью KP.ru.

Ранее сообщалось, что Бабкину не спешат переводить в обычную палату. Пока она находится под наблюдением врачей. Коронавирус у неё осложняется начавшейся депрессией. Негативное психологическое состояние вызвано долгим лечением.

Как писал NEWS.ru, певица находится в сознании, но очень вяло общается с окружающими только жестами и знаками. У артистки поражены все лёгкие, и врачи считают чудом тот факт, что она выжила.