Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и всю его семью

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заболел коронавирусом, после чего заразил всю свою семью. Об этом рассказал телеведущий Александр Васильев.
У её водителя и всей его семьи — жены и сына — обнаружили коронавирус, — сообщил историк моды в интервью KP.ru.
Ранее сообщалось, что Бабкину не спешат переводить в обычную палату. Пока она находится под наблюдением врачей. Коронавирус у неё осложняется начавшейся депрессией. Негативное психологическое состояние вызвано долгим лечением.
Как писал NEWS.ru, певица находится в сознании, но очень вяло общается с окружающими только жестами и знаками. У артистки поражены все лёгкие, и врачи считают чудом тот факт, что она выжила.