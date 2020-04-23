Бабкина узнала о переносе парада 9 мая

https://static.news.ru/photo/ab8566cc-85ed-11ea-86e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина, выйдя из комы, с удивлением узнала о переносе парада в День Победы. Это было первое, чем поинтересовалась певица, которой стало лучше.

О разговоре с артисткой рассказал её концертный директор Сергей Горох. Бабкину интересовало также, поздравят ли члены её театра внучку Марфу, у которой скоро день рождения, сообщает «МК».

Певица сама позвонила директору, что свидетельствует о её улучшающемся самочувствии. Голос у неё, по словам Гороха, был бодрый, настроена артистка позитивно.

Надежду Бабкину интересовала деятельность её театра, на что директор рассказал о репетициях на удалёнке и записи специально для певицы флешки с номерами. Телевизор Бабкина пока смотреть не хочет, чтобы лишний раз не волноваться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина незадолго до того, как впасть в кому, вспоминала, как Бориса Моисеева разбил инсульт. Запись разговора с певицей опубликована только сейчас.