Бабкина узнала о переносе парада 9 мая

Надежда Бабкина, выйдя из комы, с удивлением узнала о переносе парада в День Победы. Это было первое, чем поинтересовалась певица, которой стало лучше.
О разговоре с артисткой рассказал её концертный директор Сергей Горох. Бабкину интересовало также, поздравят ли члены её театра внучку Марфу, у которой скоро день рождения,
Певица сама позвонила директору, что свидетельствует о её улучшающемся самочувствии. Голос у неё, по словам Гороха, был бодрый, настроена артистка позитивно.
Надежду Бабкину интересовала деятельность её театра, на что директор рассказал о репетициях на удалёнке и записи специально для певицы флешки с номерами. Телевизор Бабкина пока смотреть не хочет, чтобы лишний раз не волноваться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина незадолго до того, как впасть в кому, вспоминала, как Бориса Моисеева разбил инсульт. Запись разговора с певицей опубликована только сейчас.
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