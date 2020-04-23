Бабкина до коронавируса вспомнила о болезни Моисеева

https://static.news.ru/photo/84efdac4-85c5-11ea-8685-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Надежда Бабкина незадолго до того, как впасть в кому, вспоминала, как Бориса Моисеева разбил инсульт. Запись разговора с певицей опубликована только сейчас.

Артистка вспомнила трагедию, которая сломала жизнь Борису Моисееву — его разбил инсульт. Дело было очень давно, но артист так и не восстановился, сообщает «АиФ».

Так, концертным директором Бабкиной работает Сергей Горох, который был директором у Моисеева. Горох работал с Моисеевым 26 леи и когда пришёл к Бабкиной, заявил, что никогда не оставит артиста.

Надо Борьке помогать и делать это не для пиара, не из корыстных целей, а по зову сердца. Даже лишний раз позвонить, поговорить. Человеку непросто. Никто из нас от этого не застрахован, — сказала тогда Бабкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина после отключения от аппарата ИВЛ позвонила своему сыну Денису и концертному директору Сергею Гороху. Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.