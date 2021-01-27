Азиза призналась вдове Караченцова в тайном романе с её мужем

https://static.news.ru/photo/bdffc7fe-6065-11eb-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Азиза рассказала о своём скоротечном и бурном романе с Николаем Караченцовым его вдове Людмиле Поргиной. Актрису специально пригласили в студию Первого канала на передачу, посвящённую певице.

Азиза пожаловалась на семейное проклятие, из-за которого у неё никак не складываются отношения с мужчинами. Охранник Игоря талькова Игорь Малахов так и не сделал ей предложение. Бизнесмен Александр Бродолин даже подарил кольцо с бриллиантом, но дальше этого дело не пошло.

Ярким эпизодом в жизни певицы стал недолгий роман с Николаем Караченцовым. По словам артистки, они с мужем Поргиной встречались в Сергиевом Посаде, ездили в Углич и другие близлежащие города в романтические путешествия.

Я познакомила его со своей мамой. Он присел перед ней на колени, взял за руку и стал расспрашивать про семью. Она в ответ спросила, есть ли у него жена? Он ответил: «Да, есть и жена, и сын», — вспоминает Азиза в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

В Угличе пара останавливалась в частных домах, папарацци тогда ещё не было, и любовники преспокойно расхаживали по городу. На память Караченцов подарил Азизе тканевую шкатулку с изображением сердца, заявив, что это «его сердце» и он дарит его любимой женщине.

Весь этот рассказ выслушала вдова актёра Людмила Поргина, которая отнеслась к откровениям певицы совершенно спокойно. Она заметила, что в те годы — в начале 90-х — Караченцов сам заметил прехорошенькую певицу и отметил её талант.

Она была такой, что не влюбиться в неё было невозможно! Что сейчас об этом говорить и что-то выяснять, когда всё это уже давно в далёком прошлом, — заступилась за соперницу Поргина.

Роман Азизы и Караченцова закончился так же быстро, как и начался. В Угличе актёр преподнёс певице подарок — наручные часы.

А есть такая примета: если кому-то дарят часы, то это к расставанию. И я сказала самой себе: «Эээ, Азиза Абдурахмановна, это тебе знак свыше, прекращай!» — рассказывает певица.

Артистка вспоминает, что Караченцов был очень романтичным и необычным человеком. Так, входя в лес, он считал своим долгом обязательно поздороваться с ним, с деревьями. Вся эта необычная манера поведения, актёрский дар вкупе с неординарной внешностью и привлекли на самом деле певицу. Но разбивать семью и становиться женой актёра артистка даже и не думала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эстрадная певица Азиза Мухамедова собирается в скором времени навсегда покинуть Россию. Исполнительница познакомилась с итальянцем Александро, когда открыла онлайн-студию во время пандемии.