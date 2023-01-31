Автор песни о ЧВК «Вагнер» призвал лишить звезд бюджетных денег Продюсер Цыганов заявил о желании звезд «оседлать патриотическую повестку за госсчет»

Фото: МО РФ

После начала специальной военной операции РФ на Украине многие звезды «пытаются оседлать патриотическую повестку за госсчет». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил музыкальный продюсер, автор слов песни «Вагнер», посвященной одноименной частной военной компании, Вадим Цыганов. Так он прокомментировал новость о получении фондом «Равенство возможностей» 17 млн рублей на проведение вместе с певцом Олегом Газмановым песенного конкурса «Родники». По мнению Цыганова, финансирование деятельности российских артистов из бюджета стоит прекратить, так как «любовь к родине должна идти из сердца».

Любовь к родине должна быть искренней, идти из сердца. Хочешь фестиваль, платформу — ну создай за свои деньги. Мне кажется, это правильно. После начала СВО многие пытаются оседлать патриотическую повестку за госсчет. Эта вонючка кроется здесь. Я неплохо отношусь ко многим патриотам, но там, где в карманах деньги и только деньги и ради денег, у меня испанский стыд перед нашими солдатами, которые сейчас в окопах, — признался Вадим Цыганов.

Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что «создать платформу на YouTube можно за один день и не за 17 млн, а за 17 тысяч рублей, да и фестиваль тоже».

Господь ведет нас к новому этапу новой ступени развития страны. А мы старыми методами пытаемся работать в том числе на культфронте — дайте денежку, и мы сделаем. Ну это ж смешно! Так не бывает. Мы уже проходили — Пугачевой платили, Макаревичу (признан в РФ физлицом-иноагентом), вот и получилось... По этому пути идти нельзя, он тупиковый, — отметил продюсер.

Цыганов подчеркнул, что говорит «не лично про Газманова, а про общую картину».

Ранее певец Олег Газманов опроверг информацию, что власти выделили ему 17 млн рублей на создание базы патриотических песен. Артист пояснил, что государство направило данную сумму в фонд «Равенство возможностей». Организация, как пояснил Газманов, потратит эти средства на реализацию песенного конкурса «Родники», а не на разработку каталога патриотических песен.