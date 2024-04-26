Автор хита «Черный бумер» назвал Зеленского предателем Рэпер Серега назвал Зеленского предателем украинского народа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко)

Президент Украины Владимир Зеленский является предателем собственного народа, высказался в интервью NEWS.ru рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко). По его словам, украинский лидер выбрал деньги. Музыкант признался, что уехал из Киева за несколько месяцев до начала специальной военной операции России.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) предатель собственного народа. То есть, если он считает себя украинцем, то предатель Украины. Это человек, который выбрал деньги. В последний раз я там (в Киеве. — NEWS.ru) был в 2021 году. То есть за несколько месяцев до начала СВО я покинул эту страну вместе со своими детьми. Понимал, что уезжаю, как минимум, надолго. Тяжело терять людей, круг общения. Эта разделительная линия, она по-живому прошла. Но история не знает сослагательного наклонения, — сказал Серега.

По словам певца, трагедия на Украине началась задолго до 2022 года. Как отметил Серега, это длинная история, в которой украинцев в итоге просто разыграли как карту. Музыкант заявил, что страна попала под внешнее управление в результате предательства.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Зеленский не имеет права принудительно отправлять граждан на верную смерть под видом мобилизации за лжеидею. По ее словам, украинцам не за что воевать, а лидер страны предал свой народ. Как отметила Ковитиди, Россия никогда не поддержит действия Зеленского по нацификации Украины.