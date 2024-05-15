Авербух рассказал, каким хочет видеть второго ребенка от Арзамасовой Авербух заявил, что хочет стать отцом девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Илья Авербух

Фигурист Илья Авербух и его жена актриса Лиза Арзамасова ждут появления нового члена семьи. В ходе интервью на YouTube-шоу фигуристки Евгении Медведевой Авербух сообщил, что пол будущего малыша остается тайной, но он не скрывает, что был бы рад дочери.

Я просто хочу, чтобы все прошло хорошо, чтобы родился здоровый малыш. Но, конечно, я был бы рад девочке, хотя у меня нет опыта воспитания дочери, — сказал Авербух.

Фигурист также отметил, что его чувства к Лизе искренние и крепкие, несмотря на возрастную разницу между ними. Он выразил уверенность, что они с супругой справятся с воспитанием двух детей. Они с нетерпением ждут, когда узнают пол будущего ребенка.

Ранее звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, недавно подтвердившая слухи о своей второй беременности, опубликовала ролик, в котором рассказала, как протекает этот период. Артистка призналась, что у нее появился очень хороший аппетит и желание сочетать несочетаемые продукты.

Арзамасова 9 апреля подтвердила, что беременна во второй раз. Она сняла семейное видео с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой, где показала округлившийся живот и призналась, что спустя три года снова ждет ребенка.