Асмус с новой мальчишеской стрижкой резко ответила хейтерам Асмус обратилась к хейтерам после кардинальных изменений во внешности

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кристина Асмус

Звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус резко ответила хейтерам, которые оставляют сотни комментариев под ее свежими снимками с новой прической. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка призналась, что обрезала волосы, потому что они были сильно испорчены.

Вы заколебали под каждым постом писать, как вам не нравится моя стрижка. Мне от этого она не начинает меньше нравиться. Еще раз: за последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я осталась без волос. У меня выбора не было. Да, теперь я не Кристина, я теперь Серега. Привыкайте, – написала Асмус.

Ранее Асмус в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой Екатериной Ковальчук. Так она ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии.