Асмус намекнула на новый роман после развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/57f9d72e-c906-11eb-851a-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус намекнула на новый роман. В своём Instagram она подтвердила, что больше не одинока, и рассказала о новом проекте, сюжет которого описывает её несчастный брак с комиком Гариком Харламовым.

Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра. Прям моя история, — написала Асмус, судя по всему, имея в виду отношения с юмористом.

Также в одном из постов звезда сериала «Интерны» намекнула фанатам на новый роман. Актриса удивилась, что её подписчики до сих пор следят за её жизнью, ведь она не делает того, чего обычно ожидают от знаменитостей.

Не выкладываю бесконечно ребёнка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже. <...> Даже когда очень тяжело, я не выкладываю слёзные посты и не пишу правду, — поделилась экс-супруга Харламова.

Пара официально развелась в октябре прошлого года. У Асмус и Харламова есть дочь Анастасия, ей сейчас семь лет. Продлившийся семь лет брак расторг мировой суд.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов дал повод для слухов о романе с актрисой, похожей на Асмус. Поклонники полагают, что юморист завёл роман с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Он и девушка отправились в совместное путешествие с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской в Сочи.