Арми Хаммер начал лечиться после подозрений в каннибализме

https://static.news.ru/photo/92a4ddb6-c9af-11eb-bf47-96000091f725_660.jpg Арми Хаммер Фото: Gwendoline Le Goff via imago-images.de/Global Look Press

Американский актёр Арми Хаммер начал реабилитацию в лечебном учреждении после подозрений в изнасилованиях и каннибализме, передаёт портал Vanity Fair со ссылкой на источники, близкие к артисту. 29 мая он покинул остров Большой Кайман первый раз с тех пор, как 18 марта на пресс-конференции женщина по имени Эффи обвинила его в сексуальных преступлениях.

По словам собеседников издания, Хаммер, отрицающий через своего юриста все правонарушения, улетал с архипелага для лечения в спецучреждении от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостей.

Один из его приятелей подтвердил, что артист обратился к своей жене Элизабет Чэмберс в конце мая, просил о помощи и заявил, что готов пройти реабилитацию и обещал остаться в одной из больниц штата Флорида, рядом с Орландо, столько, сколько потребуется для восстановления здоровья. Голливудскую звезду зарегистрировали в клинике 31 мая, но по данным Vanity Fair, Хаммер находится под наблюдением медиков более недели.

В январе 2021-го в социальных сетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами. В чатах он называл себя стопроцентным каннибалом и говорил о желании съесть свою партнёршу, пить её кровь и держать в руках её бьющееся сердце. Позже ещё несколько бывших пассий обвинили звезду в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на её лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил её избавиться от части рёбер, чтобы их съесть. На фоне скандала Хаммера уволили из нескольких проектов, в том числе из картины «Свадьба по залёту». Кроме того, он ушёл из мини-сериала «Предложение», который рассказывает историю создания «Крёстного отца». В нём Хаммер должен был исполнить главную роль продюсера фильма Эла Радди. В десятисерийном сериале планируется подробно описать его работу над кинокартиной.

Ранее сообщалось, что исполнительница роли Чудо-женщины в одноимённом фильме, израильская актриса Галь Гадот высказалась об обвинённом в каннибализме американском артисте Арми Хаммере. Они вместе снимались в картине «Смерть на Ниле», передаёт телеканал N12. По мнению звезды, ситуация вокруг коллеги сложная.