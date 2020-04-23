Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом ниже 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/c9d88324-8567-11ea-a163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и актриса Анна Семенович назвала неподходящей парой для себя мужчин с доходом ниже ста тысяч рублей в месяц. Она заявила, что задача её потенциального спутника жизни — обеспечить ей привычный комфорт в жизни, к которому она привыкла, на долгие годы.

Она отметила, что зарабатывает «в разы больше» этого уровня и не готова опускать планку.

Когда я буду беременна, я, как минимум, год не смогу работать, прыгать с пузом на сцене. Мой мужчина должен зарабатывать столько, чтобы я могла нормально сидеть в декрете. А вдруг я потом вообще передумаю возвращаться на сцену? — заявила звезда во время съёмок YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Вместе с тем, она призналась, что кандидат в мужья у неё всё-таки есть. Он живёт в Санкт-Петербурге и никогда не был женат. При этом отношения с мужчиной начинались у Семенович как ни к чему не обязывающий летний роман.

Ранее, как писал NEWS.ru, она назвала нищебродами мужчин с невысоким уровнем дохода. По мнению именитой представительницы шоу-бизнеса, если мужчина не зарабатывает, он либо глупый, либо лентяй.