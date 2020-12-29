«Я горжусь этим»: Анна Семенович решила застраховать грудь

https://static.news.ru/photo/518fb62a-4b47-11eb-ab53-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович решила застраховать свою пышную грудь. На этот шаг её вынудили пойти мошенники, призналась она.

Оказалось, что широко известный бюст стал настолько популярным, что на него потянулись любители сладкого.

Ко мне обратился какой-то мужчина и сказал, что он собирается выпускать конфеты, которые якобы соответствуют слепкам моей груди. Просил с меня деньги, как подтверждение авторских прав. Я решила застраховать грудь, чтобы защитить себя вот от таких людей, — рассказала Семенович в интервью для YouTube-канала «Гастролёр».

Она добавила, что не обращает внимания на хейтеров, уверенных, что женщина непременно должна быть худосочной. Артистка уверена, что прекрасно выглядит. Она отметила, что много ездила по России и другим странам, наблюдая за тем, как «в залах на выступлениях сидят не худенькие девушки с модельным ростом». Наоборот, там женщины обычного телосложения, подчеркнула она.

Семенович призналась, что любит вкусно покушать и пообщаться с друзьями. И от этой привычки она не намерена отказываться даже ради идеальной фигуры.

У меня нормальная фигура. Есть попа, грудь, и я горжусь этим. Я за бодипозитив, за любовь к себе. Конечно, не позволяю себе отжираться до 120 килограммов, занимаюсь спортом, но и сильно себя не ограничиваю, — рассказала она.

Впрочем, ранее Семенович признавалась, что шикарный бюст, которым неизменно восхищаются темпераментные поклонники, приносит ей немало проблем. Из-за этого она даже была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого размера до шестого.

Прежние объёмы доставляли ей массу неудобств — было неудобно спать на животе, мучили постоянные боли в спине, не получалось найти подходящие бельё и одежду. Вдобавок ко всему были противопоказаны активные виды спорта.

Врачи поставили Семенович диагноз «гигантомастия» — это гормональное нарушение, из-за которого молочные железы разрастаются до огромных размеров.

А недавно артистка заявила, что к 40 годам созрела для материнства и решила заморозить свои яйцеклетки на будущее, писал NEWS.ru.