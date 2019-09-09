https://static.news.ru/photo/1f3916ca-d367-11e9-8b94-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Украинская певица Ани Лорак вызвала большое разочарование у подписчиков, спрятав роскошную фигуру под мешковатым нарядом. Звезда выложила снимок в тёмно-серых рваных джинсах, белой футболке, чёрной куртке и кепке.

Дополнила свой образ певица массивными белыми кроссовками. Подписчики звезды не скрывали своего разочарования.

Верните прежнюю Ани Лорак, пожалуйста, — просили фанаты.

Но нашлись и такие, кто поддержал певицу, назвав её красоткой, «худышкой», некоторые отметили: «похорошела с молоденьким».

Ранее News.ru сообщал, что украинская певица Ани Лорак удивила фанатов новой причёской. Исполнительница сделала себе удлинённое каре с идеально ровными волосами.