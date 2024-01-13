Анфиса Чехова заявила, что не любит русских мужчин Анфиса Чехова заявила, что ее привлекают мигранты и мужчины с «пузиком»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова заявила в шоу «Злые языки» на RuTube, что ее привлекают мигранты. Она добавила, что ей нравятся привлекательные и харизматичные мужчины. По ее словам, идеальный мужчина — это тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой.

Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты, — заявила Чехова.

Телеведущая добавила, что в настоящее время состоит в отношениях с 55-летним мужчиной. Она добавила, что начала встречаться с ним два месяца назад, но пока не познакомила с избранником сына. Чехова добавила, что также не видит ничего плохого в отношениях с богатым мужчиной, потому что это «настоящий кайф», когда возлюбленный может содержать женщину.

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