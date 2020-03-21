Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как прошла лазерная операция на венах.
Светская львица сняла несколько сторис в Instagram, где показала свою палату, а также другие процедуры, во время которых её готовили к операции. По словам звезды, в какой-то момент у неё началась паническая атака.
Операция прошла успешно, — сообщила Чехова через какое-то время.
Она поблагодарила врачей за их профессионализм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.
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