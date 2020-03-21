https://static.news.ru/photo/b14b93a0-6c44-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как прошла лазерная операция на венах.

Светская львица сняла несколько сторис в Instagram, где показала свою палату, а также другие процедуры, во время которых её готовили к операции. По словам звезды, в какой-то момент у неё началась паническая атака.

Операция прошла успешно, — сообщила Чехова через какое-то время.

Она поблагодарила врачей за их профессионализм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.