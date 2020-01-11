Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
Специалисты считают, что смысла в её лечении больше нет. Однако другие источники говорят, что у звёздной семьи закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы. Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.
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