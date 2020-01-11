https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.

Специалисты считают, что смысла в её лечении больше нет. Однако другие источники говорят, что у звёздной семьи закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении, передаёт «Свободная пресса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы. Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.